Football : L’Inter à un pas du titre, la Juve encore accrochée

L’Inter Milan, délivré par Matteo Darmian (76e) contre l’Hellas Vérone (1-0), n’est plus qu’à un pas de son premier scudetto depuis 2010, alors que la Juventus a encore déçu sur le terrain de la Fiorentina (1-1), lors de la 33e journée de Serie A.

L’Inter compte provisoirement treize points d’avance sur Milan (2e), en déplacement lundi soir chez la Lazio Rome et sur la Juve (3e), et quatorze sur l’Atalanta (4e), hôte de Bologne dimanche soir. Cet écart, à cinq journées de la fin, rend possible un sacre des Intéristes dès le week-end prochain.