Football - L'Inter accueille le Real Madrid

Mais un an après, beaucoup de choses ont changé. ZZ au Real et Conte à l’Inter ont été remplacés par Ancelotti et Simone Inzaghi; du changement a été opéré également dans les effectifs avec certains départs importants comme Lukaku et Hakimi chez les Italiens ou Varane et Ramos chez les Espagnols; et aussi et surtout, en 2020 les deux équipes avaient évolué dans un San Siro vide. Ce soir, le stade ne sera pas plein mais tout de même 37’000 personnes auront l’occasion de soutenir leur équipe.