Même analyse pour les Italiens qui restent sur deux contre-performances en Serie A. Si le point du match nul pris à Rome face à la Lazio (1-1) en début du mois n'est pas catastrophique, la défaite (2-1) dans le derby samedi dernier fait mal. Et les hommes d'Antonio Conte ne peuvent plus se cacher. Le finaliste malheureux d'Europa League la saison dernière est construit pour rivaliser avec les grosses équipes en Italie pour décrocher le scudetto et fait, avec le Real Madrid, office de favori dans ce Groupe B pour terminer dans les deux premières places qualificatives pour les huitièmes de finale.