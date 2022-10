Football: L'Inter reçoit le Barça

Voici le classement de ce groupe C. Milanais et Catalans comptent tous les deux 3 points après les deux premières journées. Ils ont effet perdu leur rencontre respective contre l'ogre Munichois et sont en lutte pour la deuxième place. Après sa victoire sur le Viktoria Plzen, le Bayern est confortablement installé à la première place du groupe avec un parcours sans-faute. Les Tchèques ferment la marche du groupe avec 0 points et trois défaites en trois matchs.