Les joueurs intéristes peuvent souffler. AFP

Défaits d'entrée sur leur pelouse par le Bayern Munich (0-2), dans un groupe qui contient également le FC Barcelone, les hommes de Pippo Inzaghi ont conservé leur chance de qualification pour les 8es de finale. Mardi, en début de soirée, ils sont allés s'imposer en Tchéquie contre une des équipes les plus faibles de la compétition et sans franchement convaincre. Les Lombards, seulement 6es de Serie A après 6 journées, ont juste assuré l'essentiel.

Les Tchèques auraient sans doute dû évoluer avec un joueur de moins dès la 13e minute. Mais l'arbitre de la rencontre, un certain Argovien nommé Sandro Schärer, a fait preuve de psychologie en n'expulsant pas Sykora, auteur d'une faute sur Dumfries qui aurait pu être considérée comme de dernier recours. Ça n'a pas empêché l'Inter d'ouvrir le score 7 minutes plus tard sur une merveille de frappe enroulée de Dzeko. Il s'agissait alors du premier but du Bosnien en déplacement en C1 depuis plus de 4 ans.

De quoi décrisper les Italiens? Pas vraiment. Ils ont eu beau pilonner la cage du portier Stanek, ils ont dû patienter jusqu'à la 70e pour enfin se mettre à l'abri et s'assurer d'une victoire essentielle. Dzeko (36 ans) - plus vieux joueur à réussir un but et un assist dans un match de C1 depuis Drogba en 2014 - était cette fois à la passe pour l'inévitable Dumfries, le latéral droit néerlandais si offensif.

Les Milanais ont été bien aidés par la maladresse de Bucha (et l'arbitre vidéo), expulsé peu après l'heure de jeu pour une faute grossière sur Barella et son 2e carton jaune qui est allé avec. Ils ont ensuite oublié de peser sur l’accélérateur et c’est un peu dommage. Car dans un groupe si relevé et avec un calendrier si resserré avant la Coupe du monde, chaque but risque de peser lourd au décompte final.

Harry Kane n’a pas trouvé la faille. AFP

Bien plus à l'ouest, dans la poule D - avec Marseille et Francfort, que l'on pourrait appeler en comparaison le «groupe de la vie» -, Tottenham a buté sur le Sporting et plus particulièrement son gardien Adan, avant de craquer en toute fin de partie (1-0). Les Londoniens sont bien entrés dans les deux mi-temps et ont manqué de scorer par Emerson ou Kane en début de seconde période. Ils n’auraient pas dû.