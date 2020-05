Moyen-Orient

L'Irak a un nouveau gouvernement

Le gouvernement formé par Moustafa al-Kazimi a obtenu dans la nuit de mercredi à jeudi la confiance des députés irakiens.

Le Premier ministre irakien désigné Mohammed Allawi a annoncé dimanche qu'il renonçait à former un gouvernement, plongeant un peu plus dans l'inconnu son pays en crise. (1er mars 2020)

Moustafa al-Kazimi, ex-chef du renseignement irakien, a obtenu dans la nuit de mercredi à jeudi la confiance de députés masqués et gantés en raison du coronavirus, formant un gouvernement après cinq mois de vacance dans un pays traversant sa pire crise économique et sociale.

Pétrole et des Affaires étrangères vacants

Les postes-clés du Pétrole et des Affaires étrangères sont toujours vacants dans l'immédiat, alors même que l'Irak traverse la pire crise économique de son histoire récente après avoir vu ses recettes pétrolières - son unique source de devises - divisées par cinq en un an.

Le ministère de l'Intérieur revient au général Othmane al-Ghanemi, chef d'état-major de l'armée, régulièrement vu en Syrie aux côtés des Iraniens et des Russes pour coordonner la lutte contre le groupe État islamique (EI). Celui des Sports et de la Jeunesse au très populaire Adnane Dirjal, ancien capitaine de l'équipe nationale de football et celui des Finances à Ali Allawi, universitaire et ancien ministre.