Mer d’Oman

L'Iran dit avoir testé avec succès de nouveaux missiles de croisière

L'Iran a affirmé avoir testé avec succès jeudi des missiles de croisière de «nouvelle génération» à l'occasion de manoeuvres navales réalisées en mer d'Oman, après un exercice ayant coûté la vie à 19 marins iraniens en mai.

Les forces armées iraniennes ont publié sur leur site internet des photos montrant un tir de missile du pont d'un navire et un autre d'un camion ainsi que des images montrant la trace d'une fusée au-dessus de l'eau avant son impact et une explosion à bord d'un bateau en mer.

Selon un communiqué de l'état-major des forces armées, des missiles sol-mer et mer-mer de courte et de longue portée, produits par la Marine et le ministère de la Défense, ont été testés au cours des manoeuvres.