Diplomatie

L'Iran prêt à échanger des prisonniers avec les USA

Téhéran a fait part dimanche de sa volonté d'échanger des prisonniers américains contre le retour de ressortissants iraniens incarcérés aux USA.

«Pas bien traités»

L'Iran est le pays le plus touché par l'épidémie au Moyen-Orient, et les États-Unis de leur côté ont enregistré le plus grand nombre de décès lié au virus dans le monde. La République islamique a libéré temporairement plus de 100'000 détenus en plusieurs étapes depuis mars en raison de la pandémie, d'après son système judiciaire.