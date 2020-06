Islande

Le pays s'apprête à réélire très confortablement son président

Plus de 250’000 électeurs sont invités à se rendre dans les bureaux de vote samedi pour l’élection présidentielle. L’actuel chef d’Etat est grand favori.

Ils sont 252'217 électeurs à être invités à se rendre dans les bureaux de vote, qui ont ouvert à 11h00 (heure suisse) et fermeront à minuit. Les premières estimations sont attendues juste après la fin du scrutin.

«Si j'obtiens le soutien de mes compatriotes, je continuerai dans la même voie», a-t-il assuré depuis son bureau de vote dans une école d'Alftanes, non loin de la capitale Reykjavik.

Rôle protocollaire

Dans le régime parlementaire de l'île nordique, le président islandais, élu pour quatre ans, a en pratique un rôle essentiellement protocolaire. Un seul véritable pouvoir lui revient dans le système politique et il est important: un droit constitutionnel de bloquer la promulgation d'une loi et de la soumettre à un référendum.

Pour ce scrutin à un tour dans ce petit pays de 365'000 habitants, les sondages réalisés depuis début juin prédisent en effet à M. Johannesson, universitaire sans étiquette de 52 ans, une victoire sans appel avec plus de 90% des intentions de vote. Le dernier sondage Gallup paru vendredi soir le créditait de 93,4%.

Malgré quelques signaux inquiétants de nouveaux cas ces dernières 24 heures, l'épidémie de coronavirus, pratiquement éteinte dans l'île boréale, n'aura que peu d'incidence sur l'organisation de l'élection. En dehors d'une demande de distanciation de deux mètres et la présence de gants et de gel désinfectant dans les bureaux.

Solidarité, consensus

Après la Serbie dimanche dernier, et avant la Pologne et la France ce dimanche, l'Islande est le deuxième pays à tenir une élection depuis le début des mesures de confinement en Europe.

Johannesson, élu en 2016 comme sixième et plus jeune président depuis l'indépendance en 1944, a navigué entre 76% et 86% d'opinions favorables pendant la majeure partie de son mandat d'après l'institut MMR, soit 25 points en moyenne au-dessus de son prédécesseur.