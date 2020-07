Démographie

L'Italie a perdu un demi-million d'habitants en 5 ans

Une baisse des naissances et la hausse des départs à l'étranger, non compensées par les arrivées d'étrangers, expliquent ce déclin de la population.

L'Italie a perdu plus d'un demi-million d'habitants en cinq ans avec la baisse des naissances et la hausse des départs à l'étranger, non compensées par les arrivées d'étrangers, a annoncé lundi l'Institut national des statistiques (Istat).