Mondial 2022 – L'Italie et le Portugal ont de quoi trembler avant les barrages

Mode d’emploi

Formule des barrages Les douze barragistes sont répartis en trois mini-tournois de quatre équipes, avec demi-finales et finale sur match sec. Les vainqueurs de chaque «voie» (A, B, ou C, dans le jargon de l'UEFA) seront qualifiés pour la Coupe du monde 2022.



Chaque demi-finale oppose une équipe du premier chapeau à une du deuxième. Elle se déroule sur le terrain de l'équipe du premier chapeau.



Un tirage au sort supplémentaire sera organisé pour déterminer l'équipe qui jouera à domicile la finale.



La Russie et l'Ukraine ne peuvent se retrouver dans la même voie, pour raisons géopolitiques.