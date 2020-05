L'Italie ne veut pas être traitée comme une «pestiférée»

Rédiger un nouveau commentaire

En Europe l'essentiel des infections est venu d'Italie, c'est pas une coïncidence si c'est les Tessin et les régions desservies par le train venant de Milan qui ont eu le plus de cas !!! Alors à voir la situation, mais pas avant le reste de l'Europe !!! Ça c'est sûr

Honda la belle 30.05.2020 à 17:52

Les États qui ne veulent pas ouvrir les frontières avec l’Italie on entièrement raison ! On a vu la réaction de ces gens qui à peine annoncé le confinement ( sont vite partis dans le centre et sud afin d’augmenter la pandémie ). Et c’est encore trop tôt !!!