Suisse-Soudan: L’Italie va évacuer des Suisses du Soudan

L’Italie a lancé dimanche une opération pour évacuer ses ressortissants, mais aussi des Suisses et des membres de l’ambassade du Saint-Siège au Soudan, où les combats meurtriers entre armée et paramilitaires font rage.

«Nous avons contacté un par an les 140 Italiens présents au Soudan, nous faisons le possible et l’impossible pour garantir leur sécurité», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani sur la chaîne publique Rai3. «D’ici quelques heures, d’ici cette nuit nous l’espérons, tous ceux qui le souhaitent seront mis en sécurité», a-t-il affirmé, alors que l’opération d’évacuation est en cours avec le concours de ministère italien de la Défense.

Berne n’a pas encore confirmé

Depuis le 15 avril, les deux généraux au pouvoir depuis leur putsch de 2021 se sont lancés dans une guerre sans merci. Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour (ouest), ont fait selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) plus de 420 morts et 3700 blessés. Elles ont déplacé des dizaines de milliers de personnes vers d’autres États du Soudan ou hors des frontières au Tchad et en Égypte. Et elles ont entraîné la mobilisation de plusieurs pays pour évacuer leurs ressortissants.