Italie

L'Ocean Viking va débarquer 180 migrants, dans une joie douce-amère

Après des jours d’attente, au large, le bateau a enfin été autorisé à accoster en Sicile. Un soulagement pour les passagers, mais aussi pour l’équipage, après les vives tensions qui ont régné à bord.

Sur le pont du bateau-ambulance, qui avait recueilli à son bord ces Pakistanais, Bangladais, Nord-Africains ou encore Ghanéens lors de quatre opérations distinctes les 25 et 30 juin, l'annonce a suscité embrassades, applaudissements, chants, et selfies, qui ont fait oublier quelques minutes l'extrême tension qui y régnait. La situation était telle que l'Ocean Viking avait dû se placer en état d'urgence vendredi, une première.

«On voit enfin le bout»

«On est très heureux! On vient de loin, la Libye a été un enfer et maintenant on voit enfin le bout. J'ai hâte de pouvoir prévenir ma famille que je suis vivant», exulte Rabiul, 27 ans, originaire du Bangladesh, pays le plus représenté à bord.