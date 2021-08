Coronavirus - L'OFSP envisage la 3e dose dès cet automne

En juin, Alain Berset assurait que le vaccin était efficace pendant un an. Or les autorités se demandent actuellement si un rappel est déjà nécessaire en automne. La thématique est controversée.

20min/Marvin Ancian

«Le vaccin contre le coronavirus est efficace pendant douze mois, soit bien plus longtemps que prévu. C’est une bonne nouvelle et une raison de plus pour se faire vacciner.» C’est ce qu’a déclaré Alain Berset le 15 juin dernier afin d’inciter un maximum de personnes à se faire vacciner. Un citoyen, sceptique, avait demandé peu après aux autorités via Twitter de dévoiler les documents attestant cela. L’internaute a publié la réponse de l’OFSP il y a une semaine sur le réseau social:

«L’Office fédéral de la santé publique m’a dit que les déclarations (ndlr: d’Alain Berset) se basaient sur la protection vaccinale dont profite une personne guérie s’étant fait vacciner par la suite.» L’internaute précise que l’OFSP n’a pas pu lui dire combien de temps le vaccin était efficace chez une personne qui n’a encore jamais été en contact avec le virus.

La question de savoir combien de temps le vaccin est efficace est importante puisqu’elle détermine si et quand un rappel est nécessaire. En Israël, les plus de 65 ans se font d’ores et déjà vacciner pour la 3e fois. En Allemagne, ce sera le cas dès septembre pour les personnes âgées. Jusqu’à présent, l’OFSP assurait qu’une troisième injection sera prise en considération au plus tôt en 2022 et ce pour les groupes à risque.

Attendre les données scientifiques

Une position que Virginie Masserey, en charge du contrôle des infections à l’OFSP, vient désormais relativiser. Elle affirme: «Nous envisageons le scénario suivant lequel la Suisse débute avec l’administration d’une 3e dose en automne.» Elle tient néanmoins à souligner: «Cette décision doit être prise sur la base de faits clairs et avérés. Israël se base uniquement sur des observations. Nous attendons des données scientifiques.» Elle renvoie à la commission fédérale des vaccinations (CFV) pour davantage d’informations sur la thématique.

Contactée, la CFV ne précise pas quelles informations elle détient actuellement sur le sujet. Son président Christoph Berger est en vacances jusqu’à 10 août. Il n’a pas de remplaçant. Sa dernière réponse à nos collègues remonte au 25 juillet. Il expliquait alors qu’il lui fallait davantage de données scientifiques pour se prononcer. Même son cloche auprès de Swissmedic. Jusqu’au 23 juillet dernier, l'autorité d'autorisation et de surveillance des produits thérapeutiques n’avait reçu aucune donnée concernant un éventuel rappel de vaccin.

«Pas perdre du temps précieux»

Tandis que d’autres pays ont validé la 3e injection, la Suisse préfère donc attendre suffisamment de données scientifiques avant de se positionner. L’ancien directeur de l’OFSP, Andreas Faller, met en garde: «Nous devons apprendre de nos erreurs du passé et prendre au sérieux les données provenant d’Israël. On ne peut pas se permettre de perdre encore une fois du temps précieux.»

Le rappel de vaccin est un sujet controversé. Un récent article du magazine «Spiegel» le remet en cause puisque les données proviennent des producteurs de vaccin et qu’elles n’auraient pas encore été vérifiées. Daniel Speiser, immunologue à l’Uni de Lausanne, confirme: «On ne devrait pas négliger le rappel. Vue les données provenant d’autres pays, il est de plus en plus probable qu’on doive proposer une 3e dose aux groupes à risque. Mais nous avons encore suffisamment de temps pour évaluer la situation.»

Probablement pas de 4e, 5e ou 6e dose