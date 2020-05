Coronavirus

L'OFSP envisage une phase d'endiguement

Selon l'OFSP, il s'agit désormais de freiner le plus possible la propagation du virus. Berne a par ailleurs livré 35 millions de masques jusqu'à fin avril.

Les chiffres de la pandémie de coronavirus continuent de légèrement baisser en Suisse, avec 119 cas d'infection en plus annoncés vendredi et 12 décès. «Nous envisageons donc une nouvelle phase, une phase d'endiguement», a annoncé devant la presse Daniel Koch, le chef de crise du coronavirus à l'OFSP.

Dans cette phase, il s'agit de freiner le plus possible la propagation du coronavirus. Chacun doit s'efforcer de ne pas transmettre le virus et de ne pas l'attraper: les règles primordiales de la distance sociale et d'hygiène - se laver les mains- restent en vigueur et doivent impérativement être respectées. C'est un effort qui est demandé à tous, a rappelé Daniel Koch. Les cantons sont aussi appelés à agir.