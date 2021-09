Football - L'OL gagne à Glasgow, Shaqiri entre en jeu

Une frappe limpide de Toko Ekambi (23e), un cafouillage à la suite d'un tir de près de Slimani qui s'est soldé par un but contre son camp de Tavernier (55e) et l'OL est rentré d'Ecosse avec trois points dans la soute à bagages, grâce à ses deux seuls tirs cadrés de la rencontre. Une entrée en lice réussie et pleine de réalisme, à laquelle Shaqiri a participé pendant une vingtaine de minutes.