Football : L'OM contrarie Lyon

Courageux et enfin moins fragile, Marseille a préparé l'arrivée de son futur entraîneur Jorge Sampaoli en tenant en échec Lyon (1-1) dimanche au Stade Vélodrome lors de la 27e journée de Ligue 1, frustrant ainsi l'équipe de Rudi Garcia, qui glisse à la troisième place du classement.

Ce but venait récompenser un premier quart d'heure sans étincelle mais totalement maîtrisé par les joueurs de Rudi Garcia, bien plus sûrs techniquement, plus mobiles, tout simplement bien meilleurs. Curieusement, après ces 20 premières minutes de vide, l'OM a commencé à exister dans la foulée du but lyonnais. Thauvin a ainsi placé une tête au-dessus (34e) puis buté sur Cornet au moment d'ajuster Lopes (38e).