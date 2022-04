Football : L'OM garde la tête froide et repasse deuxième

Victorieux à Saint-Étienne (4-2), les Marseillais repassent devant Rennes et comptent désormais 3 points d’avance sur les Bretons.

Bamba Dieng et Amine Harit tout sourire, symboles d’un OM en pleine confiance. AFP

Le chassé-croisé continue sur la deuxième marche du podium: après avoir brièvement abandonné la deuxième place à Rennes, l'OM l'a très vite récupérée en allant s'imposer nettement à Saint-Etienne (4-2), dans un match qui avait dû être reporté samedi à cause de la neige.

Marseille est donc resté un peu plus longtemps que prévu dans le Forez, mais son séjour a été productif. Au chaud dans leur hôtel, les hommes de Jorge Sampaoli avaient vu samedi Nice et Rennes, leurs principaux rivaux pour la qualification en Ligue des champions, se séparer sur un match nul 1-1 qui leur allait parfaitement. Et dimanche, malgré quelques frayeurs initiales, ils ont facilement pris le meilleur sur les Stéphanois, qui ne décollent pas de leur 18e place, celle du barragiste. L'opération est excellente pour les Provençaux: ils comptent désormais trois longueurs d'avance sur Rennes et ont creusé un petit écart sur Nice (5e), repoussé à cinq points et rejoint par Strasbourg (4e).

Les Verts ont cédé

À la 9e minute, Bouanga a ouvert la marque en faveur des Stéphanois, en profitant d'une première intervention très moyenne de Kolasinac puis, surtout, d'une gigantesque faute de main de Pau Lopez. Ce but venu de presque rien semblait alors ce qui pouvait arriver de pire à l'OM, placé devant une double muraille verte d'où deux ou trois éléments étaient toujours prêts à filer en contre. Les Marseillais ont certes largement dominé mais sans créer grand-chose. C'est en fait Saint-Etienne qui leur a offert l'égalisation, avec un ceinturage inutile de Mangala sur Caleta-Car en pleine surface. Payet a transformé le penalty pour marquer son 10e but de la saison en L1, et le match était relancé à la pause (1-1, 45e+2).

Payet, encore lui, aurait pu le tuer très vite s'il avait fait mieux sur une passe somptueuse d’Ünder, entré à la pause. Mais il a buté sur Bernardoni (51e) et la partie est restée ouverte. Cela n'a pas duré très longtemps et les Verts ont ensuite cédé dans des proportions inquiétantes pour la suite de leur saison. L’OM a pris l'avantage quand un tir de Rongier repoussé par Bernardoni est revenu sur Kolodziejczak, qui a dégagé maladroitement en pleine lucarne de son propre gardien (2-1, 60e). Dieng a ensuite transformé un nouveau penalty, concédé par Nordin devant Gerson, pour porter le score à 3-1 (67e). Cinq minutes plus tard, Harit a ajouté un quatrième but (4-1, 72e) sur un service limpide de Guendouzi. En toute fin de match, Gourna a ramené les Verts à 4-2 d'une jolie frappe, mais à Geoffroy-Guichard, glacé mais à guichets fermés, c'est bien l'OM qui était le plus fort et qui s'est rapproché de son objectif.

Strasbourg se rapproche du podium

Dans les autres rencontres de l’après-midi, le Montpellier de Jonas Omlin s’est incliné à domicile face à Brest (1-2), alors que Monaco s’est replacé en 6e position en battant Metz (2-1). Vainqueur de Reims au bout du temps additionnel (1-0), Troyes s’est éloigné de la zone rouge et Nantes est sorti victorieux d’un duel riche en buts avec Clermont (3-2).

Plus tôt dans la journée, Strasbourg a engrangé son 14e succès de la saison, face à Lens (1-0), et s'est rapproché du podium. Les Alsaciens se sont emparés de la quatrième place à la faveur d'une meilleure différence que Nice. Invaincus depuis huit matches, ils peuvent plus que jamais espérer décrocher une place en Coupe d'Europe.

Pour les Lensois, 8es avec 44 points, le rêve européen s'est peut-être envolé pour de bon après cette dixième défaite en championnat.