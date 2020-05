Coronavirus

L'OMS suspend les traitements à l'hydroxychloroquine

Suite aux résultats d’une vaste étude, l’Organisation mondiale de la santé déconseille «temporairement» le recours à la chloroquine ou à ses dérivés contre le Covid-19.

Selon la vaste étude parue dans The Lancet, ni la chloroquine, ni son dérivé l'hydroxychloroquine ne se montrent efficaces contre le Covid-19.

Cette décision prise samedi fait suite à la publication d'une étude la veille dans la revue médicale The Lancet jugeant inefficace voire néfaste le recours à la chloroquine ou à ses dérivés comme l'hydroxychloroquine contre le Covid-19, a indiqué le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle.

L'OMS a lancé il y a plus de deux mois des essais cliniques portant notamment sur l'hydroxychloroquine, baptisés «Solidarité», dans le but de trouver un traitement efficace contre le Covid-19.

Actuellement, «plus de 400 hôpitaux dans 35 pays recrutent activement des patients et près de 3500 patients ont été recrutés dans 17 pays», a expliqué le patron de l'OMS.

«Solidarité»

