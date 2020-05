L'OMS veut mieux comprendre le syndrome de Kawasaki

Rédiger un nouveau commentaire

Heu... et on ne remet pas en question le retour des enfants à l'école et dans les crèches ?

Gisèle 15.05.2020 à 19:47

Non mais au secours! S'ils ne comprennent pas ce lien entre la maladie kawasaki et covid-19 qu'ils referment les écoles! Nos enfants ne sont pas des souris de laboratoire! Et même les souris n'ont pas à souffrir à cause de la stupidité humaine!