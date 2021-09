France : L'oncle de Bachar al-Assad condamné à 4 ans de prison en appel

La cour d’appel de Paris a confirmé jeudi la condamnation de Rifaat al-Assad, l'oncle du dirigeant syrien, à quatre ans d’emprisonnement pour s’être frauduleusement constitué en France un patrimoine évalué à 90 millions d’euros.

Rifaat al-Assad, l’ancien vice-président de la Syrie âgé de 84 ans et qui vit en exil depuis 1984, a été reconnu jeudi coupable de blanchiment en bande organisée de détournement de fonds publics syriens, entre 1996 et 2016. Absent à l’énoncé de l’arrêt, il n’avait pas assisté au procès. La cour d'appel de Paris a donc confirmé la peine de 4 ans de prison dont il avait écopé en première instance pour s’être frauduleusement constitué en France un patrimoine évalué à 90 millions d’euros (environ 97,7 millions de francs). Celui qui se présente aujourd’hui comme un opposant à son neveu Bachar al-Assad – au pouvoir depuis 2000 à Damas – voit également l’ensemble des biens immobiliers concernés confisqués par la justice. Sa défense a immédiatement annoncé un pourvoi en cassation.

Immeubles saisis

Dans ce dossier, la justice a saisi deux hôtels particuliers, des dizaines d’appartements à Paris, un domaine avec château et haras dans le Val-d’Oise ainsi que des bureaux à Lyon, auxquels peuvent être ajoutés 8,4 millions d’euros correspondant à des biens vendus. Ces biens étaient détenus par Rifaat Al-Assad et ses proches via des sociétés au Panama, au Liechtenstein et au Luxembourg. Comme le tribunal correctionnel en juin 2020, la cour d’appel a estimé que la fortune du prévenu était notamment issue des caisses de l’État syrien, en particulier de fonds que son frère Hafez al-Assad avait accepté de débloquer en échange de son exil.