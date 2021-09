Fortune suspecte : L'oncle de Bachar al-Assad jugé en France

A 84 ans, Rifaat al-Assad attend jeudi le verdict en appel du procès qui l'avait condamné à 4 ans de prison et à la confiscation de luxueux immeubles, considérés comme «biens mal acquis».

Absent pour raisons de santé

Luxueux biens saisis

Au cours de l’instruction ouverte en 2014 après une plainte des associations Transparency international et Sherpa, la justice a saisi deux hôtels particuliers, des dizaines d’appartements à Paris, un domaine avec château et haras dans le Val d’Oise ainsi que des bureaux à Lyon, auxquels peuvent être ajoutés 8,4 millions d’euros (9,12 millions de francs) correspondant à des biens vendus. Une propriété à Londres, d’une valeur de 10 millions de livres sterling (12,7 millions de francs), a aussi été gelée. Ces biens étaient détenus par Rifaat Al-Assad et ses proches via des sociétés au Panama, au Liechtenstein et au Luxembourg.