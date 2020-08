Mali L'ONU a eu accès au président Keïta, la junte libère deux détenus

Une équipe des Nations Unies a pu rencontrer jeudi le dirigeant malien renversé par un coup d’Etat, et détenu depuis par les militaires.

Les frontières aériennes et terrestres du Mali, fermées depuis le coup d'Etat mardi, vont rouvrir dès vendredi, ont annoncé jeudi soir les militaires qui dirigent le pays. (Vendredi 21 août 2020)

Des membres de la mission de l'ONU au Mali ont rencontré jeudi le président Ibrahim Boubacar Keïta et les autres personnalités détenues par la junte. (Vendredi 21 août 2020)

Des membres de la mission de l'ONU au Mali ont rencontré jeudi le président Ibrahim Boubacar Keïta et les autres personnalités détenues par la junte, a indiqué vendredi la Minusma, tandis que le ministre de l'Economie et un proche du chef de l'Etat étaient remis en liberté, selon un responsable des putschistes.

«Hier dans la soirée une équipe des #DroitsdelHomme de la Minusma s'est rendue à #Kati dans le cadre de son mandat de protection des droits de l'homme et a pu avoir accès au Président Ibrahim Boubacar Keita ainsi qu'aux autres détenus», a indiqué sur Twitter la mission de l'ONU. «Nous avons libéré deux prisonniers, l'ancien ministre des Finances et de l'Economie Abdoulaye Daffé et Sabane Mahalmoudou», le secrétaire particulier du président, a par ailleurs déclaré à l'AFP un responsable de la junte s'exprimant sous couvert d'anonymat.