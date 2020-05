Coronavirus

L'ONU s'inquiète pour les réfugiés Rohingyas

L'arrivée des pluies, en pleine crise sanitaire mondiale, menace près d'un million de Rohingyas au Bangladesh.

L'ONU est inquiète des conséquences possibles de l'arrivée des pluies au Bangladesh et en Birmanie au milieu de la pandémie liée au Covid-19. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) a alerté mardi à Genève sur les effets pour les réfugiés rohingyas et les déplacés si les préparatifs ne peuvent être menés.

Population extrêmement vulnérable

Mais leur nombre élevé et celui des membres des communautés d'accueil dans cette zone rendent ces populations parmi les plus vulnérables du monde face à la pandémie, insiste-t-il. D'autant plus que ces sites sont exposés à des glissements de terrain et à des inondations avec l'arrivée des pluies.