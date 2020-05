Coronavirus

L'ONU rappelle les pays à l'ordre face aux aînés

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé ce vendredi les pays membres à respecter les droits et la dignité des personnes âgées pendant la crise du Covid-19.

Cette catégorie de population est la plus touchée parmi les victimes, et pour les plus de 80 ans, c'est même cinq fois plus que la moyenne générale, a-t-il relevé dans un communiqué. Au-delà de la maladie, elle est «face à un risque accru de pauvreté, de discrimination et d'isolement», met-il en garde.