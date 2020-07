Actualisé il y a 1h

Athènes

L'Opéra national de Grèce donne de la voix contre l'adversité

Le premier récital d'une saison inédite de l'Opéra national de Grèce, délocalisé dans les sites archéologiques du pays, a démarré samedi à Athènes.

L'Opéra national de Grèce. KEYSTONE

La voix de la mezzo-soprano Anita Rachvelishvili s'élève au milieu des colonnes antiques et rebondit sur les façades au pied de l'Acropole d'Athènes, premier récital d'une saison inédite de l'Opéra national de Grèce délocalisé dans les sites archéologiques du pays.

«Après tous ces mois de longue pause (pour cause de pandémie), c'est la première fois que je chante», explique à l'AFP la cantatrice géorgienne, «très émue» de se produire «dans ce lieu incroyable» qu'est l'Agora romaine à Athènes.

«Seule la musique nous a permis de traverser cette période difficile», dit-elle à l'occasion de la répétition générale vendredi soir. «Quand l'économie décline car tout s'arrête, nous devons nous rappeler que (...) l'art nourrit notre âme».

Le premier concert de la saison, samedi soir, envoie «un message clair de soutien à l'art à tous les gouvernements qui refusent de le soutenir», plaide la Carmen de la Scala de Milan, déjà vêtue en prêtresse grecque.

Le récital d'Anita Rachvelishvili, retransmis en direct sur le site de l'opéra, donne le coup d'envoi d'une opération inédite du ministère de la Culture, en partenariat avec l'Opéra national de Grèce et 10 autres organismes culturels, visant à ranimer quelque 70 sites archéologiques assoupis depuis la crise sanitaire. Et les faire renaître au son d'opéras, de ballets et de chants populaires.

«Aujourd'hui, par cette conjoncture tellement adverse que traverse l'humanité, nous choisissons de ne pas rester loin de notre public (...) et de permettre à l'économie du spectacle de recommencer dans un environnement rassurant», explique à l'AFP Giorgos Koumendakis, directeur artistique de l'Opéra national de Grèce.

80% d'intermittents du spectacle

Car l'une des conditions de l'opération gouvernementale «Toute la Grèce, une culture», est le recrutement pour chacune des 111 performances de 80% d'intermittents du spectacle. «Pour créer de l'emploi», souligne Stella Angeletou, directrice de production de l'Opéra.

Du haut de la forteresse de Zante ou celle de Nauplie, le stade antique d'Olympie, comme sur le site de Delphes ou dans le théâtre antique d'Epidaure, résonneront jusqu'au 15 septembre opérettes grecques de Theophrastos Sakelarridis, danses et musiques populaires traditionnelles ou encore une rétrospective pour les 95 ans du compositeur Mikis Theodorakis.

«Une prouesse technologique» organisée en un mois, rapporte Stella Angeletou, évoquant les difficultés à hisser un piano à queue dans le château de l'étroit village de Monemvassia ou à transporter sur des sites éloignés, parfois par 20 minutes de marche sous le soleil cuisant, le matériel d'éclairage et de sonorisation.

Les oeuvres aussi ont été adaptées et choisies en fonction du lieu. Il était ainsi impossible de mettre en scène la Tosca de Puccini à l'Odéon d'Hérode Atticus. On lui a préféré deux galas d'opéra successifs, alliant des airs et duos de Verdi à Giordano, Ponchielli et Puccini.

Protocole sanitaire «contre-nature»

Autre contrainte de cette saison post-confinement: mettre en place les distances obligatoires sur scène comme pour les spectateurs, «une situation très difficile et exigeante, qui va contre la nature même du spectacle», ajoute Giorgos Koumendakis, qui se félicite toutefois d'avoir «réussi». A l'Agora romaine, les chaises ont été espacées de plus d'un mètre, des fontaines actionnées au pied fournissent du gel hydroalcoolique et des masques seront distribués à l'entrée samedi soir.

En présence de la présidente de la République Katerina Sakellaropoulou, la ministre de la Culture Lina Mendoni rappellera en guise de préambule que «la valeur suprême de la vie est la santé».

Dans un pays relativement épargné par le coronavirus, avec 194 morts à ce jour, Anita Rachvelishvili chantera Saint-Saens, Verdi et Bizet pour remercier un parterre de professionnels de santé et autorités sanitaires.