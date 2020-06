Musique

L'Orchestre de la Suisse Romande offre 8 concerts

Les musiciens de l’OSR retrouvent leur public du Victoria Hall, à Genève, et se produiront en concert gratuitement huit fois en juin. Seuls 250 chanceux par séance y assisteront.

La gratuité des concerts a été rendue possible par l’apport de nombreux dons et grâce au soutien d’une généreuse mécène, précise mercredi l’OSR. Les concerts du 6, 8, 16 et 18 juin proposeront du Mozart avec pour artiste invité le pianiste Nelson Goerner, le tout sous la direction de Jonathan Nott.