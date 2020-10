Etats-Unis : Des habitants de Louisiane fuient l’ouragan Delta

Le tempête, classée en catégorie 3 sur 5, s’approche avec des vents de près de 200 km/h d’une zone du littoral déjà frappée par l’ouragan Laura il y a peu.

Des habitants de la côte de Louisiane évacuaient vendredi leurs maisons et la Garde nationale était mobilisée à l’approche de l’ouragan Delta dans une zone du sud des Etats-Unis déjà meurtrie par une tempête récente.

Les autorités appellent depuis quelques jours les quelque 72’000 habitants de Lake Charles à évacuer car cette ville de Louisiane, connue pour ses raffineries de pétrole, est sur la trajectoire attendue de la tempête. Mais les opérations étaient compliquées par des embouteillages et des accidents sur l’autoroute qui traverse la cité.

Vendredi matin, la pluie s’intensifiait sur la ville, dont les rues étaient totalement vides. Kristy Olmsted, 41 ans, a pourtant décidé de rester chez elle car «c’est trop stressant d’évacuer», a-t-elle dit, Elle calfeutrait ses fenêtres et sa porte avec des plaques de contreplaqué, pour protéger sa maison des débris qui jonchent toujours le sol après le passage fin août de Laura.

Classé en catégorie 3

Cet ouragan, classé au niveau 4 de l’échelle Saffir-Simpson, fut l’un des plus violents à avoir jamais frappé la région. Laura «était le pire, celui-là ne peut pas l’être», explique-t-elle, soulignant que sa maison n’avait subi que des dégâts mineurs au passage de Laura. Delta est classé au niveau 3 sur une échelle qui en compte 5, ce qui signifie qu’il peut causer des «dommages dévastateurs», selon le NHC.

Débris et missiles

L’ouragan Delta a balayé plus tôt le sud-est du Mexique, où il a déraciné des arbres et abattu des lignes électriques mais sans, apparemment, causer de décès.

Rafales violentes, rues inondées par des pluies torrentielles: la célèbre station balnéaire de Cancun, dans la péninsule du Yucatan, était jonchée d’arbres arrachés, de pylônes électriques à terre. De nombreuses maisons et des édifices ont été endommagés.

Le gouverneur de Louisiane John Bel Edwards a appelé les habitants à la plus grande prudence, alors que 2.400 membres de la Garde nationale ont été mobilisés pour venir en aide à la population. Laura «va toucher terre aujourd’hui et la Louisiane ressent déjà ses effets», a-t-il averti vendredi matin sur Twitter. «Soyez intelligents et restez en sécurité aujourd’hui», a-t-il ajouté. L’ouragan Delta frappera «dans la partie de notre Etat qui est la moins préparée à le supporter», avait mis en garde M. Edwards jeudi soir.