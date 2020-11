Ouragan : Iota aborde l’Amérique centrale au maximum de sa puissance

Ce nouvel ouragan est accompagné de vents soufflant à une vitesse maximale de 260 km/h et représente une «menace mortelle» pour l’Amérique centrale.

«Le vent est trop fort. Il a tout emporté: le toit et les fenêtres en bois de ma maison en béton. J’ai dû me réfugier dans une maison voisine», a témoigné à l’AFP une habitante de Bilwi, Jessi Urbina. D’autres habitants de la ville ont raconté que l’ouragan avait arraché des toits «comme s’ils étaient en carton».

L’ouragan, le 13e de l’année à frapper l’Amérique centrale, menace des zones au Honduras et au Nicaragua de «pluies torrentielles», de «vents extrêmement violents» et de «submersions côtières dangereuses», selon les météorologues américains.

Évacuations préventives

Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées préventivement au Nicaragua, au Honduras et au Guatemala, qui ne se sont pas encore relevés du passage d’Eta. Le Salvador s’est également déclaré en alerte maximale. Eta a privé de maisons des centaines de milliers d’habitants et causé d’énormes dégâts aux infrastructures. Environ 2,5 millions de personnes ont été affectées, selon les estimations officielles.

Les pluies torrentielles d’Iota vont donc s’abattre sur des terres gorgées d’eau et sur des populations déjà sinistrées par inondations et glissements de terrain.

Le NHC prévoit jusqu’à 40 centimètres de précipitations sur le Honduras, le nord du Nicaragua, le Guatemala et le sud du Belize, avec des pluies encore plus fortes par endroits allant jusqu’à des cumuls de 76 cm. «Ces pluies vont entraîner des crues soudaines et des inondations importantes et potentiellement meurtrières ainsi que des glissements de terrain», a-t-il averti.