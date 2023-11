L'UDC Albert Rösti souhaite une réglementation de l’IA

Pour les médias, la recherche de la vérité sera encore plus difficile à l'avenir, a déclaré le conseiller fédéral Albert Rösti (UDC), évoquant les risques de l'intelligence artificielle (IA) dans une interview à la «NZZ am Sonntag». Le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Detec) se dit néanmoins convaincu que l’IA changera le monde.