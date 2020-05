Coronavirus

L'UDC demande la levée immédiate de l'état d'urgence

Le parti agrarien s'apprête à monter au créneau dès l'ouverture de la session parlementaire extraordinaire qui s'ouvre lundi. Pour lui, il est impératif de reprendre l'activité économique.

Lors de la session extraordinaire qui s'ouvre lundi, le groupe UDC va déposer une intervention demandant en outre la levée de l'état d'urgence, la fin de versements de nouveaux subsides sur la base du droit d'urgence en combattant l'idée que l'Etat force les bailleurs de renoncer aux loyers. Sur ce dernier point, le groupe estime qu'il s'agirait purement et simplement d'une expropriation imposée par l'Etat.

Les mesures du Conseil fédéral contre le coronavirus ont des effets désastreux sur l'économie. Plus d'un tiers des salariés sont au chômage partiel et plus de 150'000 personnes ont perdu leur emploi, relève l'UDC. Elle ne veut pas encore alourdir la facture.