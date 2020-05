Discrimination raciale

L'UDC valaisan Addor condamné en appel

La condamnation de Jean-Luc Addor pour discrimination raciale est confirmée par le Tribunal cantonal. Il est condamné à des jours-amendes.

Les faits reprochés à Jean-Luc Addor remontent au 22 août 2014. Ce jour-là, une fusillade à la mosquée de Saint-Gall fait un mort. Quelques minutes après, alors en séance du comité suisse de l'UDC dans le canton de Zoug, l'élu fédéral écrit «On en redemande!» sur ses comptes Twitter et Facebook.

Le Tribunal cantonal reproche également au Saviésan, un «avocat et un politicien expérimenté», de n'avoir pris aucune «précaution de langage pouvant orienter un lecteur non averti vers une compréhension au second degré de son message». Il confirme ainsi le verdict du tribunal de district de Sion, rendu le 23 mai 2017.