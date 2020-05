Coronavirus

Sans consensus, l'UE renvoie à mai un plan de relance

Alors que l'UE devra faire face à une récession record, ses membres ont renvoyé à mai l'élaboration d'un plan de relance

L'Union européenne a renvoyé à mai jeudi l'élaboration d'un plan de relance pour faire face à une récession sans précédent due à la pandémie de coronavirus, qui a fait 184.000 morts et va contraindre des centaines de millions de musulmans à vivre un ramadan confiné.

Au terme de plus de quatre heures de réunion en visioconférence, les dirigeants des 27 ont décidé de charger la Commission européenne de formuler des propositions à partir de la mi-mai.

Pas de consensus

Des compagnies aériennes à l'industrie automobile en passant par le secteur du tourisme et celui des vins et spiritueux, les grands groupes à travers le monde ont commencé à publier de premiers chiffres trimestriels augurant de la violence du choc.

Seul grand gagnant: la plateforme de diffusion en ligne américaine Netflix, qui a vu son nombre d'abonnés bondir à la faveur du confinement de plus de la moitié de l'humanité.

Continent le plus endeuillé, avec plus de 113.000 morts sur les quelque 184.000 enregistrés depuis l'apparition du virus en Chine fin 2019, l'Europe pourrait connaître une récession de 7,1% cette année, selon le Fonds monétaire international (FMI).

Tests sérologiques

En raison du coronavirus, presque tous les pays musulmans ont fermé les mosquées et demandé aux fidèles de prier chez eux, imposant parfois des couvre-feux pour empêcher la propagation. Comme au Niger, où des émeutes sont redoutées.

Dans ce contexte, la Suisse, la République tchèque et la région italienne de Lombardie, une des plus touchées au monde, ont lancé jeudi des campagnes de tests sérologiques. A Prague, des centaines de personnes ont fait la queue pour bénéficier d'un test gratuit. Comme Jaroslava, venue pour savoir si son épisode grippal de février «était ou non lié au Covid-19».