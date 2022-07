Web : L'UE impose de nouvelles règles dans le «Far West» de l'internet

Le Parlement européen a validé mardi une nouvelle réglementation qui limitera le pouvoir des géants du web et favorisera davantage de concurrence et de protection pour les consommateurs.

Elle se compose de deux textes présentés par la Commission en décembre 2020 et négociés pendant un peu plus d’un an. D’une part, un règlement des marchés numériques (DMA) qui doit endiguer les pratiques anti-concurrentielles des Gafam (Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon et Microsoft).