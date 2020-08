L'UE veut autoriser la réunion des couples, mariés ou non

Ah ben si on commence à faire des exceptions... Il ne faudra pas se plaindre si les gens ne prennent plus au sérieux ces mesures...

Ça me paraît normal, c'est humain. On a pas tous notre chéri ou chérie dans le village d'à côté.

SeaWaed 07.08.2020 à 22:11

Quand je vois des réponses j'en pleure de haine.... Je suis en relation longue distance avec la femme la plus incroyable personne que je connaisse qui est Japonaise depuis 4 ans et en plus en pleine depression. Vous n'imaginez pas une seconde à quel point de voir ces commentaires alors que la plupart ne savent même pas être responsable me rend malade ! On est complètement coincé parce que ces gouvernements ne prennent pas une seule fois conscience de ces aspects... Alors de dire qu'il faut pas autorisé ça, je vais dire à ces personnes d'aller mettre leur haine ailleurs (et que ça ne sert à rien le malheur des autres). Si vous pensez que le mariage ça ce fait comme ça....