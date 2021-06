L'Euro en direct - L'Ukraine a trouvé «un compromis» pour son maillot

Les Diables rouges se sont envolés vendredi vers Saint-Pétersbourg où la Belgique rencontre la Russie samedi. Eden Hazard et ses équipiers sont montés à bord d’un avion de la compagnie «low cost» lituanienne Klasjet, ce qui n’a pas manqué de déclencher une polémique. Selon le quotidien La Libre Belgique, Klasjet verse à son personnel de bord des salaires très largement inférieurs aux standards belges, soit entre 540 et 1300 euros bruts mensuels. De quoi indigner des syndicats. «Pourquoi les Diables rouges ne volent-ils pas avec une compagnie aérienne belge? Ou au moins une qui ne travaille pas avec des contrats d’employés plus que douteux?» Lors de la Coupe du monde 2018, les joueurs avaient voyagé à bord du «Trident», un Boeing de Brussels Airlines. La Fédération belge s’est défendue en expliquant que le «Trident» n’était pas disponible.