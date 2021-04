Nucléaire : L'Ukraine commémore les 35 ans de la catastrophe de Tchernobyl

Le 26 avril 1986 se déroulait le pire accident nucléaire de l'histoire qui a contaminé une bonne partie de l'Europe. Aujourd’hui, le site vise l’inscription à l’Unesco.

Même si les autorités estiment que les humains ne pourront pas y vivre en sécurité avant 24’000 ans, le site attire de plus en plus de touristes en quête de frissons.

Une catastrophe qui fait toujours débat

D'un coût de 2,1 milliards d'euros, financée par la communauté internationale, cette structure qui doit assurer la sécurité du site pour les 100 ans à venir a recouvert le vieux «sarcophage» en béton, fissuré et instable, et permis de mieux isoler le magma hautement radioactif resté dans le réacteur.

La faune prolifère

Même si les autorités estiment que les humains ne pourront pas y vivre en sécurité avant 24’000 ans, le site attire de plus en plus de touristes en quête de frissons et Kiev souhaite le faire inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO.

L'absence quasi totale d'activités humaines dans la zone a permis à la flore et la faune de proliférer. On y recense lynx, pygargues à queue blanche, parfois même des ours ainsi que des centaines d'élans et des dizaines de loups.