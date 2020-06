Coronavirus

L'Ukraine évoque un nouveau confinement

En trois jours, le pays a enregistré un troisième record quotidien de nouveaux cas, avec 921 contaminations. Inquiet, le ministre de la Santé évoque le confinement plus strict de certaines régions.

Il n'a cependant pas indiqué où, quand et quelles mesures allaient être prises. L'Ukraine a décompté depuis le début de l'épidémie 34’984 cas de Covid-19 et 985 morts. Le 11 mai, au début du déconfinement, elle en comptait respectivement 15’648 et 408.

Non respect des distanciations sociales

Le gouvernement a expliqué cette tendance par le non respect par les Ukrainiens des mesures de distanciation sociale, alors que parcs, restaurants et salons de beauté ont rouvert le mois dernier et que les transports urbains et nationaux ont repris du service en juin.