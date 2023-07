L'Ukraine utilise les armes à sous-munitions livrées par Washington 

À la question de savoir si les armes à sous-munitions de Washington étaient à présent déployées et utilisées par Kiev, John Kirby, un porte-parole de la Maison Blanche, a répondu: «Oui.» Selon lui, le déploiement de ces armes sur le front a eu lieu «à peu près au cours de la semaine dernière». Les forces ukrainiennes «les utilisent de manière appropriée. Elles les utilisent efficacement et elles ont réellement un impact sur les formations défensives russes et les manœuvres défensives» de Moscou, a déclaré le porte-parole aux journalistes.