Afghanistan - L'une des «plus grandes opérations d’évacuation de Suisse» touche à sa fin

Afghanistan : Berne a bouclé son opération d’évacuation

Dans le cadre de l’opération d’évacuation, l’une des plus vastes menées par la Suisse, 385 personnes ont été ramenées d’Afghanistan. Les évacuations sont donc terminées.

Parmi les Afghans ramenés en Suisse figurent 218 employés locaux de la Direction du développement et de la coopération avec leurs familles . Photo d’illustration/AFP

Au cours des deux dernières semaines, 385 personnes ont été transportées, par avion, d ’ Afghanistan vers la Suisse, avec le soutien des forces armées allemandes, précis e vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Parmi elles, 34 ressortissants suisses, 218 employés locaux de la Direction du développement et de la coopération avec leurs familles, 51 personnes ayant un permis de séjour permanent en Suisse et 82 personnes ayant un laissez-passer.

Cela signifie, explique le DFAE, que l'«une des plus grandes opérations d ’ évacuation de Suisse est en grande partie terminée». Le détachement du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et les deux experts en sécurité du DFAE qui ont soutenu l ’ opération à l ’ aéroport de Kaboul sont de retour en Suisse depuis mercredi. La cellule de crise en Afghanistan a été officiellement dissoute aujourd ’ hui. «La Suisse tient à remercier ses partenaires internationaux, en particulier les autorités allemandes, pour leur soutien lors de l ’ évacuation.»

Dans des centres d’asile

Jusqu ’ à présent, 218 des personnes arrivées d ’ Afghanistan sont couvertes par le quota de réinstallation. Il s ’ agit d ’ employés afghans locaux du bureau de la coopération suisse à Kaboul et de leurs proches.

Après leur arrivée en Suisse, ces personnes ont été réparties dans différents centres d ’ asile fédéraux (BAZ). Elles y ont reçu un traitement médical, leur identité a été vérifiée et leurs données personnelles ont été enregistrées. Après leur séjour dans le s BAZ, elles obtiennent l ’ asile en Suisse et sont réparties dans les cantons pour leur intégration.

Onze citoyens suisses toujours en Afghanistan

Toujours selon le DFAE, «onze ressortissants suisses et seize personnes ayant une autorisation de séjour en Suisse se trouvent encore en Afghanistan». Certains Suisses travaillent pour des organisations internationales. L ’ ambassade d ’ Islamabad (Pakistan), qui est responsable des questions consulaires en Afghanistan, est en contact avec eux. Berne continue de travailler intensivement pour permettre à ces personnes de quitter elles aussi l ’ Afghanistan.

«Les droits des minorités et des femmes et des filles doivent être garantis.» Communiqué du Département fédéral des affaires étrangères

La Suisse est très inquiète de la détérioration de la situation sécuritaire en Afghanistan. Suite à la série d ’ attentats meurtriers perpétrés jeudi à Kaboul, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a souligné sa profonde préoccupation et sa solidarité avec les familles des victimes. Le «niveau élevé de violence contribue de manière significative au désespoir de la population afghane et augmente le nombre de personnes déplacées, cherchant sécurité et protection» , a-t-il dit . A priori, l’attentat n’a fait aucune victime suisse.

La Suisse «condamne les violations du droit international et exhorte tous les acteurs impliqués à respecter le droit international humanitaire et les droits de l ’ homme» , a affirmé Ignazio Cassis . En particulier, «les droits des minorités et des femmes et des filles doivent être garantis».

La Suisse offre ses bons offices

La situation humanitaire en Afghanistan est particulièrement préoccupante. Face à cette urgence, la Suisse «entend poursuivre son engagement dans le contexte actuel». Outre les besoins humanitaires à court terme, il ne faut pas oublier les perspectives à moyen et long terme. Sur le plan diplomatique, la Suisse «est prête à offrir ses bons offices, que ce soit en tant qu ’ État hôte d ’ une conférence internationale ou en tant que facilitateur de pourparlers, si les parties le souhaitent», conclut le communiqué du DFAE.