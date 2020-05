Coronavirus à Fribourg

L'Uni prendra en compte la mobilisation militaire

Le semestre de printemps se terminera sans cours sur place à l'Université de Fribourg qui a décidé par ailleurs de tenir compte des obligations liées à l'armée subies par les élèves.

L'Université de Fribourg ne tiendra plus aucun cours en présentiel jusqu'à la fin du semestre de printemps, à savoir le 29 mai. L'enseignement et la plupart des examens seront effectués à distance, impact de la pandémie de Covid-19 oblige.

Solutions flexibles

C'est pourquoi Astrid Epiney estime que les possibilités techniques et l'expérience acquises ces dernières semaines permettront de finir le semestre en proposant un enseignement à distance de qualité. L'assouplissement des mesures de prévention du Conseil fédéral n'entraînera que des changements progressifs pour les études, la recherche, l'enseignement et l'administration.

La situation exige des solutions flexibles, ont souligné les intervenants. Tous les étudiants pourront passer leurs examens et la période habituelle de mai et juin est en principe maintenue. Les facultés tiendront compte des conditions plus difficiles de préparation des épreuves. Elles pourront aussi prévoir des solutions alternatives dans des cas individuels.