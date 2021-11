Bruxelles : L'Union européenne va sévir contre les GAFAM

Les 27 pays membres de l’UE ont adopté jeudi une position commune pour réguler internet et mettre fin aux abus de pouvoir des géants du numérique.

Discours de haine diffusés à grande échelle, manipulation de l’information, mort du petit commerce... Pour mettre fin au Far West de l’internet, la Commission européenne avait proposé en décembre 2020 deux projets de règlements . Jeudi, les 27 États membres ont adopté une position commune approuvant dans ses grandes lignes ce projet de législation européenne afin de réguler les géants du web et mettre fin à leurs abus de pouvoir.

Le secrétaire d’État français au numérique Cédric O s’est félicité de l’accord obtenu en moins d’un an entre les États membres. «Un accord aussi rapide c’est exceptionnel», a-t-il commenté. Ces deux textes sont «peut-être les plus importants dans l’histoire de la régulation du numérique.»

Deux grands textes

Le premier, le «Digital Services Act» (DSA), entend lutter contre la fraude et les contenus illégaux. Il imposera par exemple aux plus grandes plateformes de disposer de moyens pour modérer les contenus qu’elles accueillent. Le deuxième porte sur les marchés, le «Digital Markets Act» (DMA), et vise à réprimer les pratiques anticoncurrentielles des grands groupes de technologie, notamment Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft (les «Gafam»).