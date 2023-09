L’Université de Genève sera bientôt dirigée par une femme

Changement de cap radical à l’Université de Genève (Unige). Alors qu’en début d’année, le Conseil d’Etat avait refusé la nomination du candidat proposé comme nouveau recteur, cette fois, l’alma mater a revu sa copie. Le gouvernement reprochait au Canadien Eric Bauce sa méconnaissance du terreau régional, ainsi que son manque de réseau dans le monde académique et politique suisse. L’absence de candidatures féminines avait également suscité l’émoi à l’époque. Mais pour ce second round, l’Unige a retenu la leçon. En effet, les finalistes sélectionnées mercredi sont deux femmes, qui plus est issues de l’Universités de Genève.