Tour d'Italie: Ackermann gagne la 11e étape au sprint

Le chemin de croix continue pour le peloton du Tour d’Italie avec de nouveaux cas de Covid, des chutes et des abandons en pagaille dont celui de Tao Geoghegan Hart, troisième du classement général, lors de la 11e étape remportée par l’Allemand Pascal Ackermann, mercredi à Tortone.

Habitués à la souffrance, leur pain quotidien dans un sport souvent impitoyable, les coureurs sont servis sur ce Giro. Sous une météo exécrable, la 106e édition s’est transformée en hôpital de campagne ambulant qui se remplit jour après jour, au fil des maladies et des accidents.

36 abandons

Alors qu’on arrive seulement à mi-course, 36 coureurs ont déjà dû abandonner. Vu l’état du peloton, dans lequel de nombreux coureurs sont victimes du Covid ou de problèmes gastriques, on s’oriente vers un record d’abstention à l’arrivée à Rome le 28 mai.

Particulièrement affûtée depuis le début de la course, l’épée du Covid-19 s’est abattue mercredi sur la pauvre équipe Soudal-Quick Step qui, après l’abandon de son leader Remco Evenepoel dimanche, a enregistré quatre nouveaux cas positifs.

Les Italiens Andrea Vendrame (AG2R-Citroën) et Stefano Gandin (Corratec) ont également dû renoncer. Toutes équipes confondues, quinze coureurs ont dû plier bagage depuis le départ du Giro le 6 mai à cause de la résurgence du virus.

«L’ambiance au sein de l’équipe est en dessous de zéro. Il n’y a plus que trois coureurs à table, c’est vraiment triste», a commenté l’un des rescapés de Soudal-Quick Step, Pieter Serry, dépité et pour lequel la fin du Giro s’annonce interminable.

Geoghegan Hart en ambulance

Le maillot rose et son dauphin slovène ont pu repartir rapidement et visiblement sans aucun dommage. Mais Geoghegan Hart, qui était l’unique ancien vainqueur du Giro en lice (il a gagné en 2020), est resté au sol, avant d’être évacué sur une civière et emporté en ambulance.