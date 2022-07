Tennis : La 12e joueuse mondiale fait son coming-out

Daria Kasatkina (25 ans), No 1 du tennis féminin russe, a annoncé lundi être en couple avec une personne du même sexe. Elle dénonce également l’homophobie prégnante en Russie.

«C’est difficile et cela ne sert à rien de rester longtemps au placard», affirme Daria Kasatkina dans une interview, tournée en Espagne et diffusée sur la chaîne d’un Youtubeur, Vitia Kravtchenko, et dans laquelle elle dit avoir actuellement une copine.