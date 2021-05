Berne - La 13e rente AVS a fait le plein de signatures

Du côté de l’Union syndicale suisse (USS), on espère que le peuple se prononcera dans deux ans.

Cette initiative, chapeautée par l’USS et soutenue par la gauche, vise à renforcer «le pilier principal de notre prévoyance vieillesse et de notre État social». Pierre-Yves Maillard espère que le peuple pourra se prononcer dans deux ans «au plus tard», le temps que devrait prendre son traitement par les Chambres fédérales. Cependant, les partis bourgeois ne vont pas, très probablement, suivre la gauche dans sa volonté d’étoffer les rentes.