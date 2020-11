Covid-19 : La 2e vague frappe encore durement les EMS neuchâtelois

Dans le canton de Neuchâtel, ce sont 14 des 54 établissements hébergeant des pensionnaires qui sont touchés. La 2e vague fait autant de dégâts que la première.

Aucune situation de la gravité de celle observée lors de la première vague n’a toutefois été constatée, ont souligné mercredi le canton de Neuchâtel et l’association des établissements et maisons pour personnes âgées. Dès qu’un cas positif est signalé, le besoin de tester largement les résidents et les collaborateurs est évalué.

Les EMS doivent trouver un équilibre entre le respect de la liberté individuelle de leurs résidents et la protection collective face au virus. La préservation de la santé physique et mentale passe aussi par la nécessité de tendre vers une «normalité» la plus grande possible, ont rappelé le canton de Neuchâtel et l’association des établissements et maisons pour personnes âgées.