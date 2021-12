L’UDC dit non – La 2G dans les restos et fitness alors que les trains sont «bondés»?

Statu quo prévisible

Les propositions de la Jeunesse socialiste ne risquent pas de voir le jour. Lundi, Alain Berset expliquait face au Parlement être opposé à l’obligation des masques FFP2. S’ils sont mal portés, ils ne servent pas à grand-chose de plus que des masques chirurgicaux mal portés. De plus, ils sont bien plus chers et pèseraient lourd sur le budget de certains pendulaires. Quant à l’ouverture de la première classe, le thème n’est pas nouveau et les CFF ont plusieurs fois décliné la mesure, indiquant qu’il appartenait à chaque chef de train de décider si, selon les circonstances, il était justifié d’ouvrir l’accès à la 1ère classe. Dans la pratique, cela ne se fait guère.