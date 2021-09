Covid : La 3e dose de vaccin n’a pas plus d’effets secondaires que la deuxième

Une étude des autorités sanitaires américaines publiée mardi révèle que se faire injecter une 3e dose de vaccin Pfizer ou Moderna ne provoque pas de nouvelles conséquences fâcheuses.

«La fréquence et le type d’effets secondaires étaient similaires à ceux observés après les deuxièmes doses de vaccins, et ils étaient la plupart du temps légers ou modérés, et de courte durée», a-t-elle ajouté.

Participants en majorité blancs

Les autorités sanitaires américaines ont, depuis la fin de la semaine dernière, élargi la population éligible à une troisième dose de vaccin Pfizer. Peuvent désormais également la recevoir les personnes de 65 et plus, et certaines à «risque» à cause de leur état de santé ou du fait d’un emploi les exposant particulièrement au virus.